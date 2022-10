POL-HRO: Vier Verletzte nach Auseinandersetzung im Rostocker Warnowpark

Rostock (ots) -



Am Samstagabend, 15.10.2022, kam es im Rostocker Warnowpark zwischen

Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und zwei dort aufhältigen

Personen zu einer Auseinandersetzung in deren Folge alle vier

handelnden Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 18:35 Uhr erhielt die Polizei am Samstag Kenntnis über die

Auseinandersetzung im Warnowpark und eilte mit mehreren

Funkwagenbesatzungen zum Einsatzort.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zuvor ein 19-jähriger und ein

22-jähriger Deutscher im Warnowpark Alkohol konsumiert.

Der Sicherheitsdienst sprach daraufhin die beiden Männer an und bat

darum dieses zu unterlassen.

Dieser Aufforderung kamen beide nicht nach, so dass in der weiteren

Folge ihnen gegenüber ein Hausverbot durch den Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes ausgesprochen wurde.

Auch der Aufforderung das Gebäude nun zu verlassen wurde nicht Folge

geleistet. Stattdessen griff der 19-Jährige den Mitarbeiter vom

Sicherheitsdienst körperlich an, was dieser mit einem Kopfstoß

abwehren konnte. Daraufhin zog der 19-Jährige ein Messer und ging auf

den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu. Sein inzwischen

hinzugekommener Mitarbeiter setzte zur Abwehr des Angriffs sein

Reizstoffsprühgerät ein.

Der andere 22-jährige Mann zog daraufhin ebenfalls ein

Reizstoffsprühgerät und sprühte in Richtung der

Sicherheitsmitarbeiter.

Durch das versprühte Reizgas und den Kopfstoß eines Mitarbeiters des

Sicherheitsdienstes gegen den 19-jährigen Angreifer wurden alle

handelnden Personen leicht verletzt.

Beide Tatverdächtige sind polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung

getreten und waren erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 2,06 %o und

beim 22-Jährigen einen Wert von 1,93 %o.

Nach einer durchgeführten Blutprobenentnahme im Uniklinikum Rostock

wurden beide Männer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Diese müssen sich nun unter anderem wegen des Hausfriedensbruchs und

der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



