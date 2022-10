POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 20 auf Höhe der Anschlussstelle Kröpelin

Neukloster (ots) -



Am Vormittag des 15.10.2022, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der BAB20, Richtungsfahrbahn Stettin, kurz vor der Anschlussstelle Kröpelin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen.



Hierbei wollte der 84-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Skoda aus Ludwiglust mit seinem Pkw zum Überholen ausscheren, übersah jedoch einen ihn überholenden Pkw Audi und kollidierte in der Folge mit diesem. In Folge des Unfalls wurde die 82 Jahre alte Beifahrerin des Pkw Skoda leicht verletzt und durch einen hinzugezogenen Rettungswagen medizinisch versorgt.



Im Zuge der Rettungsmaßnahmen wurde die A20 auf der Richtungsfahrbahn Stettin im Bereich der Unfallstelle für etwa 20 Minuten vollständig gesperrt. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Ebenfalls zum Einsatz kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster.

Alle beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell