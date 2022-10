POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der BAB 19 bei Rostock (Gemeinde Dolgen)

Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag gegen 09:15 ereignete sich auf der A19 bei

Dolgen, in Fahrtrichtung Rostock, ein Verkehrsunfall. Nach ersten

Erkenntnissen fuhr ein mit acht rumänischen Staatsbürgern besetzter

Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen auf eine ungarische

Sattelzugmaschine auf.

Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer im Kleintransporter schwer,

aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Es entstand insgesamt ein

Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Die Ermittlungen zur Klärung

der Unfallursache laufen.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Dummerstorf fest, dass der bulgarische

Kleintransporter nur mit einem Sicherheitsgurt für den Fahrer

ausgestattet war. Gegen den 26-jährigen rumänischen Fahrzeugführer

wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

eingeleitet.



Karl Schröder, Polizeikommissar

AVPR Dummerstorf

Polizeipräsidium Rostock



