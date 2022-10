51-jähriger Mann aus Below bei Goldberg vermisst

Details anzeigen vermisste Person Henry Dittmer vermisste Person Henry Dittmer

Seit Freitag, den 14.10.2022, wird der 51-jährige Henry Dittmer aus 19399 Below vermisst. Herr Dittmer ist dement, besitzt einen Schwerbehindertenausweis und wurde zuletzt am 14.10.2022, gegen 11:15 Uhr, in der Ortslage Below gesehen.

Der Vermisste ist ca. 170 cm groß und von leicht untersetzter Statur. Er hat kranzförmige, braune Haare und trägt normalerweise eine Brille.

Vermutlich ist die Person mit einer grau-beigefarbenen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Wer hat Herrn Dittmer seit Freitagmittag gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Dittmer nimmt die Polizei in Plau am See unter der Telefonnummer 0387357 8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Thomas Jakob, Polizeikommissar

Polizeirevier Plau am See