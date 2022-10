51-jähriger Mann aus Below bei Goldberg vermisst

Details anzeigen Vermisste Person Henry Dittmer Vermisste Person Henry Dittmer

Seit Freitagabend, den 14.10.2022, gegen 20:45 Uhr, sucht die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Personenspürhund nach dem 51 Jahre alten Henry Dittmer aus 19399 Below. Herr Dittmer ist Diabetiker und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Beschrieben wird er wie folgt:

170 cm groß,

korpulent,

kurze Haare mit Stirnglatze

scheinbares Alter ca. 60 Jahre

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen.