POL-HRO: 52-jähriger Fußgänger bei Unfall in Rostock schwer verletzt

Ein 52-jähriger Fußgänger überquerte am 14.10.2022 gegen 16:55 Uhr

die für Fußgänger "Rot" zeigende Ampel an der Straßenbahn-Station

Bertolt-Brecht-Str. aus Richtung Martin-Andersen-Nexö-Ring in

Richtung Ehm-Welk-Str. in Rostock.

Die Fahrzeuge eines 31-jährigen BMW-Fahrers und ein weiterer

unbekannter schwarzer Pkw befuhren die Bertolt-Brecht-Str. in

Richtung Thomas-Morus-Str. auf dem linken von zwei möglichen

Fahrstreifen. Die Ampel für den Fahrzeugverkehr zeigte zum

Unfallzeitpunkt "Grün".

Der 31-jährige BMW-Fahrer sah den Fußgänger und beabsichtigte auf den

rechten Fahrstreifen zu wechseln um eine Kollision mit dem

52-Jährigen zu vermeiden. Dabei touchierte er diesen mit seinem

linken Kotflügel.

Der weitere unbekannte schwarze Pkw verblieb auf dem linken

Fahrstreifen und kollidierte, laut Aussagen der Zeugen und des

beteiligten BMW-Fahrers, ebenfalls mit dem Fußgänger. Der unbekannte

Pkw-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten und die

Unfallaufnahme zu ermöglichen fort.

Nach der Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug schleuderte der

52-jährige Fußgänger mit dem Kopf gegen einen mit Paketen beladenen

Einkaufskorb von Zeugen und blieb zunächst regungslos liegen.

Der schwerverletzte 52-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung

in die Uni-Klinik Rostock gebracht.

Zur genauen Unfallrekonstruktion kam ein Sachverständiger der DEKRA

an der Unfallstelle zum Einsatz. Da der Anfangsverdacht bestand, dass

der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, wurde eine

Blutprobenentnahme richterlich angeordnet und im Klinikum

durchgeführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesem Unfall

aufgenommen und bittet um Hinweise zum unbekannten beteiligten Pkw.

Die Hinweise nehmen die Polizei in Lichtenhagen unter der TelNr.:

0381-77070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ebenfalls

kann auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de für die

Mitteilung von Hinweisen genutzt werden.



