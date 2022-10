POL-HRO: Straßensperrungen aufgrund eines Gaslecks Höhe Staatstheater Schwerin

Schwerin (ots) -



Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin bemerkten am Freitag gegen 10:45 Uhr Blasenbildung und Ammoniakgeruch am Straßenrand der Glaisinstraße. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass Erdgas aus einer defekten Leitung unterhalb des Straßenniveaus aufstieg. Um eine allgemeine Gefahr für die Bevölkerung zu verhindern, wurden Absperrmaßnahmen durch die insgesamt drei Streifenwagen durchgeführt. Zu einer Evakuierung kam es nicht.



Die Netzgesellschaft Schwerin hat im Rahmen der Arbeiten die Gasleitungen unterbrochen. Aufgrund des Alters der Gasleitungen muss die zuständige Tiefbaufirma die Straße nun teilweise aufbaggern. Hierzu wurde die Glaisinstraße teilweise gesperrt. Der polizeiliche Einsatz und somit die weiträumige Absperrung konnte gegen 13:45 Uhr beendet werden. Wie lange die Bauarbeiten der Tiefbaufirma noch andauern, ist unbekannt.



Tino Szepanek

Polizeioberkommissar

Polzeihauptreiver Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell