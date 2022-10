POL-NB: Zeugen gesucht nach Diebstahlshandlung in Friedland

Friedland (ots) -



Von einer Baustelle am Sportplatz in der Hagedornstraße in 17098 Friedland wurde ein Lastenaufzug samt Motor entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 12.10.2022, 21:15 Uhr bis zum 13.10.2022, 07:00 Uhr widerrechtlich auf die Baustelle und entwendeten den 13 Meter langen Lastenaufzug.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 4.500 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht, möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-3000 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



