POL-LWL: Gartenlaube durch Brand beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr geriet eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Brunnen 1 e.V." in Parchim in Brand. Durch die Feuerwehr Parchim konnte die in Massivbauweise errichtete Gartenlaube gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verfügte die Gartenlaube über keine Stromversorgung, sodass zunächst von Brandstiftung ausgegangen werden muss. Des Weiteren soll die unbewohnte und verwahrlost wirkende Gartenlaube in der Vergangenheit schon einmal gebrannt haben. Nach ersten Einschätzungen der Polizei ist durch das Feuer ein geringer Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zum Brand bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der betreffenden Kleingartenanlage am Südring nimmt die Polizei in Parchim (Telefon: 03871/6000) entgegen.



