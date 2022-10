POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Liepen und Kublank im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland (ots) -



Am 13.10.2022 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf dem Verbindungsweg

zwischen den Ortschaften Liepen und Kublank ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige deutsche

Fahrerin eines PKW Audi den Verbindungsweg aus Kublank kommend in

Richtung Liepen. In einer Linkskurve kam ihr plötzlich ein

Motorradfahrer entgegen, welcher zum Teil auf ihrer Fahrspur fuhr.

Der 17-jährige deutsche Motorradfahrer kollidierte mit seinem Krad

vom Typ Yamaha 125cm³ seitlich mit dem Pkw und stürzte. Dabei zog er

sich schwere aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Er wurde

zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum nach

Neubrandenburg verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein

Sachschaden von ca.7000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



