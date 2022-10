POL-NB: Angemeldete Autokorsos in Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund und Barth am 13.10.2022

Neubrandenburg (ots) -



Heute Nachmittag hat es in den Stadtgebieten von Neubrandenburg,

Greifswald und Stralsund aufgrund der angemeldeten Autokorsos

Polizeieinsätze gegeben.

In Neubrandenburg startete die Versammlung gegen 16:00 Uhr mit etwa

270 Fahrzeugen am Parkplatz der Stadthalle. Die Beamten des Autobahn-

und Verkehrspolizeireviers Altentreptow sperrten mit

Unterstützungskräften Straßen und Kreuzungen entlang der

Aufzugstrecke, um die Verkehrssicherheit für die Korso-Teilnehmer und

andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Im Verlauf des Korsos wuchs dieser auf 312 Fahrzeuge an.

Durch den Autokorso durch Neubrandenburg hat es Stau vor allem in den

Bereichen der Umgehungsstraße und der Woldegker Straße gegeben. Es

kam in allen frequentierten Bereichen zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlung in Neubrandenburg verlief

ohne Störungen und wurde um 19:00 Uhr auf dem Parkplatz an der

Stadthalle beendet.



In Greifswald kamen etwa 160 Fahrzeuge für den Autokorso zusammen,

der um 15:50 Uhr von der Festwiese startete. Auch hier haben die

Beamten nicht nur den Aufzug begleitet, sondern waren auch an den

wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Verkehrsregelung im Einsatz. Während

des Autokorsos in Greifswald kam es zu kurzfristigen Staus im

gesamten Stadtgebiet und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Versammlung in Greifswald verlief ansonsten ohne weitere

Störungen. Lediglich ein Fußgänger versuchte während der Vorbeifahrt

des Korsos die Straße zu überqueren. Polizeibeamte hielten ihn jedoch

zurück. Er leistete Widerstand und wurde dabei verletzt. Er wurde zur

medizinischen Versorgung ins Klinikum Greifswald verbracht.

In Greifswald , Am Mühlentor versammelten sich 40 Personen zu einer

Versammlung unter dem Motto "Gemeinsam gegen Hetze". Die Versammlung

richtete sich gegen den zeitgleich durchgeführten Autokorso. Es kam

zu keinen Störungen.



In Stralsund startete der angemeldete Autokorso um 16:05 Uhr an der

Mahnkeschen Wiese mit etwa 85 teilnehmenden Fahrzeugen. Beendet wurde

der Korso um 18:15 Uhr ebenfalls an der Mahnkeschen Wiese. Die

Polizei sicherte mit mehreren Beamten den Autokorso und wichtige

Verkehrsknotenpunkte ab.

Beim Autokorso in Stralsund kam es zu keinen größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen, vereinzelt kam es zu kurzen Wartezeiten

für andere Verkehrsteilnehmer.

Beim Autokorso in Stralsund hat es keine weiteren Störungen gegeben.



Auch in Barth fand ein Autokorso statt. Die Teilnehmer versammelten

sich um 16:00 Uhr in der Nelkenstraße und fuhren dann mit acht

Fahrzeugen durch die Stadt. Der Korso wurde um 17:15 Uhr beendet. Es

kam zu keinen Störungen und auch zu keinen Verkehrsbehinderungen.



