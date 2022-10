POL-SN: Schweriner Polizei begleitete einen angemeldeten Autokorso

Schwerin (ots) -



Einen angemeldeten Autokorso von ca. 100 Fahrzeugen begleitete die Schweriner Polizei heute Nachmittag bis in den Abend hinein. Im Rahmen der Versammlung wurden im gesamten Stadtgebiet Kreuzungen gesperrt. Nach ca. zwei Stunden waren alle Straßen in Schwerin wieder frei. Neben den vorübergehenden Verkehrseinschränkungen kam es zu Auflagenverstößen durch Teilnehmer. In zwei Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



