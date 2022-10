POL-LWL: Polizei begleitete Auto-Korso in Parchim

Parchim (ots) -



Im Zuge eines Auto-Korsos kam es am Donnerstagnachmittag in Parchim zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen auf mehreren Straßenabschnitten. Der nach Schätzungen aus knapp 200 Fahrzeugen bestehende Konvoi, der zuvor bei der zuständigen Versammlungsbehörde als Demonstration angemeldet worden war, setzte sich gegen 16:15 Uhr vom Flughafen aus in Richtung Stadtzentrum in Bewegung. Um den Konvoi die freie Durchfahrt zu gewähren, sperrte die Polizei temporär mehrere Straßenkreuzungen. Nach der Ortsdurchfahrt wurde der Konvoi über die B 191 bis zur Ortschaft Rom geleitet und von dort aus über Paarsch nach Parchim zurückbegleitet. Nach etwa zwei Stunden erreichte der Auto-Korso wieder den Bereich des Flughafens. Abgesehen von zeitweiligen Verkehrsbehinderungen und einzelnen Staus, kam es zu keinen Störungen.



