POL-LWL: Kleintransporter prallt gegen Baum - Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Weitendorf (ots) -



Auf der 104 zwischen Brüel und Sternberg hat sich der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 19-jährige Fahrer gegen 13 Uhr bei Weitendorf mit dem Firmentransporter aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer, der zunächst im Kleintransporter eingeklemmt war und befreit werden musste, ist anschließend mit einem Rettungswagen in die Schweriner Klinik gebracht worden. Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 104 an der Unfallstelle für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell