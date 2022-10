POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Staatsanwaltschaft Stralsund - Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Barth in Untersuchungshaft

Barth (ots) -



Nachtrag zu den Pressemeldungen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 12. und 13.10.2022:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5342839,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5343716,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5343761



Die Staatsanwaltschaft Stralsund und das Polizeipräsidium Neubrandenburg geben bekannt, dass das Amtsgericht Stralsund heute Nachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund folgte und Haftbefehl gegen den 42-jährigen Marokkaner wegen Mordes aufgrund sonstiger niederer Beweggründe erließ.



Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.



