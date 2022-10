POL-NB: Verletzte Person bei Auffahrunfall auf der B192

B192/ Penzlin (ots) -



Am heutigen Vormittag, gegen 10:20 Uhr kam es auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Penzlin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai auf der Bundesstraße verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines nachfolgenden Krads fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das haltende Fahrzeug auf.



Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Fahrbahn wurde die Bundesstraße für ca. 2 Stunden gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



