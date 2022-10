POL-NB: Polizeieinsatz in Neustrelitz - Sperrung des Marktplatzes aufgehoben

Neustrelitz (ots) -



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg führte am 13.10.2022 einen Polizeieinsatz in Neustrelitz durch. Gegen 10:00 Uhr wurde der Präsident der Republik Slowenien Barut Pahor mit militärischem Ehren auf dem Markplatz in Neustrelitz durch den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen.



Aus diesem Grund wurde der Marktplatz für den Fahrzeugverkehr für den Zeitraum 09:30 - 10:50 Uhr vollgesperrt. Davor gab es zudem die halbseitige Sperrung des Markplatzes sowie danach eine Sperrung der Schloßstraße, welche 12:25 Uhr aufgehoben wurde.



Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Die Polizei bedankt sich hiermit für das Verständnis der Neustrelitzer sowie aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die von den Verkehrsbeeinträchtigungen betroffenen waren.



