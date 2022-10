POL-NB: Brand eines leerstehenden kombinierten Wohn- und Stallgebäudes in Kummerow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 13.10.2022, gegen 18:40 Uhr, wurde die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises V-R über den Brand eines

leerstehenden größeren Gebäudes im Nieparser Weg in Kummerow

informiert. Bei Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren

Groß Kordshagen, Niepars, Pantelitz, Stralsund und Velgast stand ein

Teil des Gebäudes in Flammen. Trotz der sofort eingeleiteten

Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen auf

das gesamte Gebäude übergriffen. Bei dem Brandobjekt handelt es sich

um ein seit mehreren Jahren leerstehendes kombiniertes Wohn- und

Stallgebäude. Personen wurden bei dem Brand nicht geschädigt. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten musste die B105 bei Kummerow für ca.

viereinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Kriminaldauerdienst aus

Stralsund hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung

aufgenommen.



