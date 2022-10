POL-GÜ: Ersthelfer rettet 19-Jährige nach einem Verkehrsunfall aus dem brennendem Fahrzeug

Güstrow (ots) -



Am 12.10.2022 ereignete sich gegen 07:10 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 18 zwischen Zarnewanz und Gnewitz. Die allein im Fahrzeug befindliche 19-jährige Fahrerin eines Hyundai i30 kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. In Folge des Verkehrsunfalls fing das Fahrzeug plötzlich an zu brennen. Ein an der Unfallstelle eintreffender couragierter Ersthelfer rettete die schwerverletzte Fahrzeugführerin aus ihrem Fahrzeug, welches sie nicht mehr eigenständig hätte verlassen können und leistete Erste Hilfe.

Ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeuges konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Zarnewanz und Gnewitz nicht mehr verhindert werden. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und die Schwerverletzte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle für das beherzte und umsichtige Eingreifen des 55-jährigen Ersthelfers bedanken, der durch sein Handeln wohlmöglich Schlimmeres verhindern konnte.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell