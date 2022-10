POL-HRO: Streit zwischen zwei Männern endet mit gefährlicher Körperverletzung

Güstrow (ots) -



In der Gemeinde Blankenhagen im Landkreis Rostock ist es am

Dienstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Am Ende

wurde einer der beiden schwer verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden deutschen Männer

nach gemeinsamem Alkoholgenuss derart aneinander, dass der 61-Jährige

auf den 53-Jährigen mit einem Messer einstach. Letzterer wurde dabei

schwer verletzt, sodass er noch in der Nacht in das

Universitätsklinikum Rostock gebracht werden musste.



Der Tatverdächtige selbst alarmierte die Polizei.



Die Spurensicherung wurde vom Kriminaldauerdienst durchgeführt.

Hierbei wurde das Tatmesser aufgefunden und sichergestellt. Ein

Atemalkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab 1,56 Promille. Eine

Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.



Die seitens der Staatsanwaltschaft Rostock angeordnete, vorläufige

Festnahme des Tatverdächtigen wurde inzwischen aufgehoben.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzungen übernommen.



