POL-LWL: Diebstahl von Holzstämmen aus Waldstück bei Parum

Im Zeitraum vom 01.10. bis zum 08.10.2022 wurden knapp 10 Raummeter Holz aus einem Waldstück zwischen Parum und Dreilützow gestohlen. Bei diesem Holz handelt es sich um Birkenstämme, die auf eine Länge von drei Metern zugeschnitten und am Wegesrand gelagert waren. Angezeigt wurde der Vorfall vom zuständigen Revierförster am vergangenen Wochenende. Der Stehlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Hinweise zum Vorfall bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen an der L 042 nimmt die Polizei in Hagenow (Telefon: 03883/6310) entgegen.



