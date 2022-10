POL-SN: 42-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Raubstraftat

Schwerin (ots) -



In Zusammenhang mit einer Raubstraftat, bei dem ein 42-Jähriger verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 10.10.2022, gegen 03:30 Uhr am Faulen See Höhe Spielplatz nahe An der Crivitzer Chaussee. Der 42-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde von einer männlichen Person angesprochen. Den Forderungen des Täters kam der Geschädigte nicht nach und wurde daraufhin von diesem körperlich angegriffen. Die Verletzungen des 42-jährigen Deutschen mussten später medizinisch behandelt werden. Der Täter flüchtete in Richtung Zoo, dort muss ihm ersten Erkenntnissen nach eine Person entgegengekommen sein. Dieser Zeuge wird dringende gebeten sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1516 bzw. über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden. Der Tatverdächtige soll groß und kräftig gewesen sein, er soll eine dunkle Jacke getragen und einen Hund bei sich geführt haben. Weitere Zeugen zum Vorfall werden ebenfalls gebeten sich zu melden.



