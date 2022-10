POL-GÜ: Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Autokorsos in Güstrow

Güstrow (ots) -



Für den morgigen Donnerstagnachmittag ist für Güstrow eine Versammlung, die in Form eines Autokorso durch die Stadt führen wird, angemeldet. Aufgrund des Autokorsos wird es beginnend ab 14:30 Uhr im Bereich des Sammelplatzes und in der Zeit von ca. 16:00 bis 19:00 Uhr für den Autokorso zeitweise zu Verkehrseinschränkungen in Güstrow kommen.



Der Autokorso startet auf dem Parkplatz der Sport- und Kongresshalle in der Speicherstraße, führt über rund 25 km durch alle Stadteile Güstrows und endet letztlich wieder am Ausgangspunkt.



Das Polizeihauptrevier Güstrow wird den Autokorso begleiten. Hierzu werden neben der Übernahme der Spitzen- und Schlussposition am Autokorso auch diverse Kreuzungsbereiche in Güstrow temporär durch Polizeikräfte besetzt werden, die für einen hoffentlich reibungslosen Ablauf sorgen werden. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Verkehrseinschränkungen einzuplanen und sich gegebenenfalls auf kurzzeitige Wartezeiten einzustellen. Die erforderlichen polizeilichen Sperrungen beziehen sich lediglich auf die Zeiträume der Durchfahrten der Versammlungsteilnehmer.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell