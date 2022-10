POL-GÜ: Verkehrsunfall in Güstrow- Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) -



Bereits am 07.10.2022, etwa um 12:50 Uhr, ereignete sich im Heideweg in Güstrow ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem einer der beiden Pkw flüchtete.

Zum Unfall kam es auf Höhe der Ein- bzw. Ausfahrt des Parkplatzes Netto/B1 Baumarkt. Hier wollte der flüchtige Unfallbeteiligte vom B1 Baumarktparkplatz nach links in den Heideweg abbiegen. Gleichzeitig, bog der andere Unfallbeteiligte vom Heideweg nach links zum B1 Baumarkt ab. Es kam zur Kollision, bei dem der Flüchtige mit seiner linken Vorderseite in die linke hintere Seite des anderen Pkw hineinfuhr und anschließend in Richtung Feldstr. flüchtete. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw (Marke, Farbe, Kennzeichen, Fahrer) geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnr. 03843-2660, zu melden.



