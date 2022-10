POL-LWL: PKW blieb ohne Kraftstoff in Autobahnbaustelle liegen - Polizei deckt mehrere Verkehrsverstöße auf

Wittenburg (ots) -



Aufgrund von Kraftstoffmangel ist am Mittwochmorgen in einer Baustelle auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ein PKW liegengeblieben. Der nachfolgende Verkehr musste deshalb einseitig am Pannenauto vorbeigeleitet werden. Zu größeren Behinderungen im Berufsverkehr kam es nicht. Bei der Kontrolle des Pannenauto-Fahrers stellte die Polizei fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Auto des 19-jährigen Fahrers nicht versichert. Gegen den aus Polen stammenden Fahrer ist Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden. Wegen der selbstverschuldeten "Kraftstoff-Panne" in der Autobahnbaustelle wird sich der Fahrer im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens zusätzlich verantworten müssen. Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt. Überdies wird er die Rechnung eines Abschleppdienstes begleichen müssen, der seinen PKW aus der Autobahnbaustelle entfernt und zu einem Parkplatz abseits der Autobahn gebracht hat.



