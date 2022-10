POL-LWL: Mann beschädigt mutwillig PKW mit Eisenstange

Parchim (ots) -



In Parchim hat am Dienstagabend ein Mann ein parkendes Auto mit einer Eisenstange demoliert. Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten daraufhin die Polizei, die den flüchtigen Tatverdächtigen wenig später im Bereich einer Gartenanlage nahe des Ziegeleiwegs stellen konnte. Kurz darauf fanden die Beamten auch die zur Tat benutzte Eisenstange, die der 28-jährige mutmaßliche Täter kurz vor dem Eintreffen der Polizei weggeworfen hatte. An dem demolierten Kleinwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Unter anderem kam es zu Beschädigungen an der Frontscheibe, an den Außenspiegeln und an der Fahrzeugkarosserie. Zudem wurden Beschädigungen an einer nahegelegene Glastrennwand festgestellt, die zu einer Gaststätte gehört. Vermutlich hat der 28-Jährige auch diese Sachbeschädigung begannen. Das Motiv der Tat ist bislang noch unklar. Hierzu hat der Tatverdächtige noch keine plausible Erklärung abgegeben. Gegen den türkischstämmigen Mann ist Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell