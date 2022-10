Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jähriger in Zingst

Details anzeigen Erika Schürenberg Erika Schürenberg

Seit dem 06.10.2022 wird die 83-jährige deutsche Erika Schürenberg aus Unterammergau (Garmisch-Partenkirchen) vermisst. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hielt sie sich im Bereich Zingst und auch Stralsund auf.

Nachdem die Vermisste zuletzt am 04.10.2022 um 11:30 Uhr am Hauptbahnhof in Stralsund gesehen wurde, gibt es nunmehr neue Erkenntnisse, dass sie sich vermutlich am Abend des 05.10.2022 in Zingst am Hafen befand. Möglicherweise fuhr sie hier mit dem Raddampfer, um sich Kraniche anzuschauen. Sie befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt dringend medizinische Hilfe

Frau Schürenberg kann wie folgt beschrieben werden:

graue schulterlange Haare

schlank

bekleidet mit einer schwarzen oder weißen Hose

grünem Wollumhang (wie auf dem Foto)

vermutlich führt sie zwei kleine rote und schwarze Umhängetaschen mit sich

Die Fahndungsmaßnahmen der umliegenden Polizeireviere blieben bisher ohne Erfolg.

Mit Hilfe der Öffentlichkeit erhofft sich die Polizei Hinweise zum Aufenthalt der Person. Wer Angaben zu Frau Schürenberg machen kann, melde sich bitte im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Rückfragen für Medienvertreter bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund