POL-HRO: Bergung einer Wasserleiche in Kühlungsborn

Rostock/Kühlungsborn (ots) -



Im Ostseebad Kühlungsborn wird aktuell ein Leichnam mit Hilfe eines Schwimmkrans geborgen. Die aufwendige Technik ist notwendig, da sich der leblose Körper aufgrund der Strömung an der nördlichen Außenseite der Mole zwischen den Steinen eingekeilt hat. Massive Steine müssen für die Bergung kurzzeitig entfernt werden. Auch die Feuerwehr unterstützt den Einsatz.



Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper an der Mole entdeckt. Um wen es sich handelt, ist Bestandteil des weiteren Todesermittlungsverfahrens.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell