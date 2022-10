POL-HST: Nachmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Niepars (VR)-67-jährige Bewohnerin vermisst

Niepars (ots) -



Am gestrigen Mittwoch (11.10.2022) veröffentliche das Polizeipräsidium Neubrandenburg folgende Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5342213



Ergänzend dazu kann nach jetzigem Stand der Ermittlungen mitgeteilt werden, dass bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr mutmaßliche menschliche Überreste am Brandort gefunden wurden. Aufgrund der Verbrennungen konnte bislang noch keine zweifelsfreie Identifizierung erfolgen. Ob es sich dabei um die 67-jährige deutsche Bewohnerin handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und beginnt mit der Spurensuche und -sicherung sobald die einsturzgefährdete Brandruine betreten werden kann. Wie es zu dem Brand kam ist ebenfalls Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es wird am heutigen Tage ebenfalls ein durch die Staatsanwaltschaft Stralsund angeordneter Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Die aktuelle Schadenhöhe wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.



