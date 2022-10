POL-NB: Diebstahl eines PKW Audi Q 7 in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit von Montag dem 10.10.2022, 21:50 Uhr bis Dienstag

11.10.2022, 21:50 Uhr, kam es in der Burgholzstraße in Neubrandenburg

zu einem Diebstahl eines schwarzen Audi Q 7 mit dem amtlichen

Kennzeichen NB-DE 222. Die Polizei bittet Zeugen, welche in dem

genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 039555825224 oder 039555822224 bei der Polizei zu

melden. Hinweise zum Diebstahl des PKW nimmt die Polizei auch über

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



