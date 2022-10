POL-HRO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in den Nachtstunden in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 12.10.2022, gegen 2:00 Uhr, kam es in

einem Mehrfamilienhaus in der Neuen Reihe in Bad Doberan zu einem

Brand.



Eine 47-jährige Mieterin meldete sich per Notruf bei der Polizei und

teilte mit, dass es in ihrer Küche brenne. Bei Eintreffen der Polizei

schlugen die Flammen bereits aus dem Küchenfenster. Aufgrunddessen

wurden zunächst alle weiteren Bewohner des Hauses evakuiert.



Die Feuerwehr, die mit etwa 60 Kameraden aus fünf Wehren vor Ort war,

begann sofort nach ihrem Eintreffen mit den Löschmaßnahmen. Innerhalb

kurzer Zeit gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen, so dass

die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren konnten. Einzig die Bewohnerin, in deren Wohnung der

Brand ausgebrochen ist, musste sich eine Unterkunft suchen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die vorläufige Schätzung der

Schadenshöhe liegt bei etwa 20.000 Euro

Zur Aufklärung der Brandursache wird die Kriminalpolizei im Laufe des

Tages die Ermittlungen übernehmen.



Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Bad Doberan, Kröpelin,

Nienhagen, Kühlungsborn und Börgerende.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell