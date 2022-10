POL-SN: Polizei stellt nach Verkehrskontrolle gestohlenes E-Bike sicher

Schwerin (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle eines E-Bike Fahrers stellten Polizisten ein gestohlenes E-Bike fest und konnten den Besitzer ermitteln.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Beamte des Polizeihauptrevieres kontrollierten im Mueßer Holz einen 36-jährigen deutschen E-Bike Fahrer. In der weiteren Prüfung stellten die Beamten fest, dass das E-Bike Ende Juni 2022 von seinem Besitzer als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Besitzer kontaktiert.



