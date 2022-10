POL-HRO: Versuchter Einbruchdiebstahl bei Karls Erlebnis-Dorf - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem versuchten

Einbruchdiebstahl auf dem Gelände von Karls Erlebnis-Dorf in

Rövershagen gekommen.



Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Gebäude zu

verschaffen. Die Beschädigungen an einem Gebäudeteil wurden am

Montagmorgen durch ansässige Mitarbeiter festgestellt. Diese

verständigten daraufhin die Polizei.

Ein Stehlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden, sodass es

bei einem Versuch blieb. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft

sich auf mehr als 5.000 Euro. Vor Ort kam auch die Kriminalpolizei

zum Einsatz, die die Spurensicherung übernahm und hierzu ermittelt.



Zeugen, die gegen Mitternacht im Bereich des Erlebnis-Dorfs, der

Straße Purkshof oder der B105 verdächtige Fahrzeuge oder Personen

gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der

Telefonnummer 0381 4916 1616 oder der Online Wache unter

polizei.mv.net zu melden.



