POL-GÜ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw auf der L 17

Am 11.10.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lininienbus und einem VW Golf, bei welchem der 66 jährige Fahrer des Pkw leicht verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der Landstraße 17 zwischen den Ortschaften Zehna und Lohmen. Im Bereich einer Bergkuppe kam der Fahrer des VW Golf, welcher aus Richtung Lohmen kam, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem im Gegenverkehr befindelichen Linienbus. Die zwei im Bus befindlichen Insassen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, wobei es zwischenzeitlich zur Vollsperrung der Landstraße 17 kam. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 EUR. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.



