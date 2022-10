POL-HRO: Einbruch in Baufirma - Werkzeug gestohlen

Rostock (ots) -



Nach einem Einbruch in eine Baufirma am vergangenen Wochenende ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Die Diebe hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände der Firma im Stadtteil Reutershagen verschafft und durchsuchen Schränke und Behältnisse. Mit Arbeitsbeginn am 10.10.2022 wurde der Diebstahl bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenssumme liegt noch nicht vor.



Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell