POL-LWL: Brand im Ludwigsluster Krankenhaus - Gutachter geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand im Ludwigsluster Krankenhaus am Samstag letzter Woche liegt der Polizei nun ein vorläufiges Ergebnis zur Brandursache vor. Laut einem Brandgutachter, der am Montagnachmittag den Brandort untersuchte, ist das Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen. Eine technische Ursache scheidet demnach aus. Insofern führt die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung fort. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.



