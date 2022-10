POL-LWL: Morscher Baum stürzt auf Fahrbahn - LKW prallt dagegen

Malliß (ots) -



Auf der B 191 bei Malliß ist am Dienstagmorgen ein LKW gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum geprallt. Dabei entstand am Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der morsche Baum ohne erkennbare Einwirkung plötzlich auf die Fahrbahn fiel und es anschließend zur Kollision mit dem herannahenden LKW kam. Vorbeikommende Autofahrer räumten den Baum von der Fahrbahn, sodass die B 191, die voll gesperrt werden musste, nach einer Stunde wieder freigegeben werden konnte.



