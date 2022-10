POL-HWI: Leerstehendes Wohnhaus in Blowatz abgebrannt

Blowatz (ots) -



Gegen 21:30 Uhr des gestrigen Montags wurde die Wismarer Polizei über den Brand eines Hauses in Blowatz informiert.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das leerstehende, reetgedeckte Einfamilienhaus am gestrigen Abend in Brand. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region sowie die Berufsfeuerwehr Wismar waren mit 84 Einsatzkräften im Einsatz.



Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



