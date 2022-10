POL-HWI: Garagenbrand in Schönberg

Schönberg (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 21:40 Uhr wurde die Grevesmühlener Polizei über den Brand einer Garage in der Ernst-Barlach-Straße in Schönberg informiert.



Beim Eintreffen der Polizei waren die Kräfte der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr bereit beim Löschen der brennenden Garage, in der sich unter anderem ein Moped und ein E-Roller befanden.



Das Feuer griff auf mindestens zwei nebenstehende Garagen über. Hierbei wurden die darin befindlichen Fahrzeuge, ein PKW Toyota und ein Motorrad Honda, beschädigt.



Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 60.000 Euro.



Gegen 01:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



