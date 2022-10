POL-NB: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Grimmen (ots) -



Am 10.10.2022 gegen 22:20 Uhr, wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand in einem

Mehrfamilienhaus in Grimmen Süd-West informiert. Nach ersten

Erkenntnissen ging der Brand von einem Keller des Hauses aus. Die

Mieter des Hauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Zwei

evakuierte Personen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt

und ins Krankenhaus verbracht. Die anderen acht Bewohner des Hauses

konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen

zurückkehren. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren verhinderten

ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Haus. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung

waren 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grimmen und Süderholz

mit neun Fahrzeugen sowie sieben Mitarbeiter des Rettungsdienstes im

Einsatz. Zur Ermittlung der Brandursache wird ein

Brandursachenermittler hinzugezogen. Die Kriminalpolizei Stralsund

hat die Ermittlungen übernommen.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



