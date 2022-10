POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock am 10. Oktober 2022

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am

heutigen Montag insgesamt 11 Versammlungen und Aufzüge statt. In

Rostock (4), Schwerin (2), Wismar, Güstrow, Teterow, Ludwigslust und

Parchim versammelten sich etwa 6.100 Menschen, um unter anderem gegen

die Corona-Auflagen, die drohenden Preissteigerungen bei der

Klimaversorgung sowie den Ukraine-Krieg zu protestieren.

Die größte Versammlung mit 2.350 Teilnehmern fand in Schwerin statt.

Hier kam es während des Aufzuges zu einer Widerstandshandlung eines

40-jährigen Deutschen. Dieser hatte zuvor wiederholt gegen

Versammlungsauflagen verstoßen und wurde daraufhin von den

eingesetzten Polizisten kontrolliert.

Die Polizei begleitete die Versammlungen und Aufzüge mit mehreren

Hundert Beamten. Zu weiteren Störungen kam es nicht.



