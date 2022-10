POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der A 24

Stolpe (ots) -



In den heutigen Nachmittagsstunden, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der

A24 in Höhe des Parkplatzes Schremheide in Fahrtrichtung Hamburg zu

einem folgenschweren Unfall. Eine 80-jährige PKW Fahrerin aus Lübeck

kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab

und kollidierte hierbei mit einem Verkehrsschild. Teile des

Verkehrsschildes wurden auf die Fahrbahn geschleudert und

beschädigten einen weiteren PKW. Die vermeintliche

Unfallverursacherin wurde mit Kopfplatzwunden ins Klinikum nach

Schwerin geflogen. Im Zuge der Unfallaufnahme kamen mehrere

Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die

Richtungsfahrbahn Hamburg war für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Es

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



Torsten Henski

Polizeihauptmeister

AVPR Stolpe



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell