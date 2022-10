POL-HRO: Geldautomat in Rostock aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Rostock zum Aufbruch

eines Geldautomaten gekommen.

Der in einem Einkaufscenter im Stadtteil Evershagen befindliche

Geldautomat wurde gewaltsam geöffnet. Dies wurde von einem

Mitarbeiter des Einkaufscenters der Rostocker Polizei am Montagmorgen

mitgeteilt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob und in

welchem Umfang Stehlschaden entstanden ist, ist Gegenstand der

derzeitigen Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizeiinspektion

Rostock übernommen. Spuren vom Tatort, darunter auch

Videoaufzeichnungen, wurden gesichert.



Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der

Betholt-Brecht-Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen mit

Werkzeugen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter

der Telefonnummer 0381 4916 2224 oder der Internetwache unter

polizei.mv.net zu melden



