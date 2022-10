POL-SN: 84-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Unfall mit einem PKW ist ein 84-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag in der Weststadt schwer verletzt worden.

Der Rentner war mit seinem Fahrrad auf dem Obotritenring aus Richtung Robert-Beltz-Straße unterwegs. An der dortigen Tankstellenausfahrt stieß der Radfahrer mit einem 63-jährigen Autofahrer zusammen, fiel zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



