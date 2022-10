POL-SN: Couragierte Zeugen übergeben 21-jährigen Tatverdächtigen an Polizei

Schwerin (ots) -



Nachdem Zeugen einen 21-Jährigen bei der Beschädigung eines PKWs beobachtet haben, hielten sie diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Mecklenburgstraße im Bereich der Feldstadt. Während der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten 14 beschädigte Autos fest, die jeweils an verschiedenen Fahrzeugteilen beschmiert wurden, insgesamt ist ein Schaden von mehr als Tausendeuro entstanden. Gegen den 21-Jährigen aus Nordmazedonien stammenden Tatverdächtigen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen für ihr couragiertes Handeln.



