POL-NB: Tödlicher Bahnunfall in Neubrandenburg

Am 10.10.2022 gegen 11:30 Uhr ist es zu einem tödlichen Bahnunfall in 17034 Neubrandenburg gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 83-jähriger deutscher Staatsangehöriger fußläufig einen unbeschrankten Bahnübergang im Neubrandenburger Reitbahnviertel und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit einem heranfahrenden Zug zusammen. Der 83-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.



