POL-NB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Neubrandenburg

Am heutigen Nachmittag, gegen 13:50 Uhr kam es auf der B104/Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten die Fahrzeugführer zweier Pkw ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines nachfolgenden Pkw BMW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das letzte vorausfahrende Fahrzeug auf. Infolge des Aufpralls wurden die drei Fahrzeuge ineinandergeschoben.



Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin eines Opel sowie die Mitfahrerin eines Mercedes schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht. Der Fahrzeugführer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen.



Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.



