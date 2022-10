POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person in Greifswald

Greifswald (ots) -



Der seit dem 09.10.2022 in Greifswald vermisste ältere Herr konnte wohlbehalten am Bahnhof Greifswald angetroffen werden. Die Polizei hatte umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbeziehung von mehreren Einsatzkräften sowie Fährtensuchhunden getroffen. Hierbei wurden sie auch von der Feuerwehr mit einem Boot sowie der Rettungshundestaffel unterstützt. Schlussendlich konnte ein Mantrailer der Rettungshundestaffel den vermissten Herrn am Bahnhof Greifswald feststellen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell