POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer bei Unfall mit Geländewagen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit seinem Geländewagen hat sich am Samstagmittag ein 62-jähriger Mann auf der Landesstraße 17 bei Goldberg schwere Verletzungen zugezogen. Dem Spurenaufkommen zufolge kam der Fahrer mit seinem SUV zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einer Schutzplanke. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die linke Straßenseite und prallte dort gegen zwei Bäume. Bei dem Unfallfahrer, der zeitweilig im Geländewagen eingeklemmt war, stellte die Polizei später einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille fest. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalaschaden. Beschädigt wurden zudem die Schutzplanke auf einer Länge von rund 20 Metern sowie die beiden Straßenbäume. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Der schwer verletzte Fahrer ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den 62-Jährigen ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



