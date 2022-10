POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigslust ist am Samstagabend ein 85-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Kanalstraße, als der Fahrradfahrer beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem herannahenden PKW aus bislang ungeklärter Ursache erfasst wurde. Der 85-Jährige stürzte daraufhin und erlitt schwere Kopfverletzungen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde das Unfallopfer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell